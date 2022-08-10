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OTOMOBİL

Bakan Mehmet Muş duyurdu! Otomobil satışına '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırı

Bakan Muş, otomobil satışı için yeni uygulamayı duyurdu. Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.

Otomotiv sektöründe fiyat artışlarının önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor.  Yönetmeliğin hazır olduğu bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.  Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı ve şunları kaydetti:

Şöyle ilan görüyorsunuz: Sıfır ikinci el araç... Yeni araç alınıyor ve üzerine büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında yükselme oluyor.

Biz şunu yapacağız ilk tescilden sonra şirketler, galeriler, rantacarlar 6 ay geçmeden 6 bin kilometreyi geçmeden satışa kısıtlama getireceğiz.

Bunu alıyorsanız gerçek anlamda ikinci el olacaktır. İşin ana noktası bu. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manipüle gibi konular varsa o Rekabet Kurulu’nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız.  Kendi personellerimizi de araba alır gibi bazı ziyaretlerde bulunacağız.

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