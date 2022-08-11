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MEDYA

Cüneyt Özdemir'den FETÖ'cü Cevheri Güven'e okkalı cevap: Abilere elden ele teslim edilmedik

Gazeteci Cüneyt Özdemir, FETÖ firarisi Cevheri Güven'in hezeyanlarına cevap verdi. Güven'in 'ağzında altın kaşıkla' doğmakla suçlamasıyla ilgili Özdemir, "Kalbini aklını satmış robota dönüşmüş insanlar bunu altın kaşık olarak görecekler. Biz mahrem abilere elden ele teslim edilmedik" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ile FETÖ firarisi Cevheri Güven sosyal medyada kapıştı.

Güven, Cüneyt Özdemir'in kendisine sataştığı iddiasıyla bir video yayınladı. Özdemir'i Şeyma Subaşı haberleri yapmakla eleştiren FETÖ'cü isim, Özdemir'in bir şey yapmadığını her şeyi Mehmet Ali Birand'ın yaptığını iddia etti.

Güven'in "ağzında altın kaşıkla" doğmakla nitelediği Özdemir, YouTube kanalında cevap verdi.

"Robota dönüşmüş insanlar bunu altın kaşık olarak görecektir"
Özdemir, şunları söyledi: "Kıbrıs savaşına bizzat cephede katılmış gazi Ahmet Özdemir'in oğluyum.  Ve ağzında altın kaşıkla doğdum. Çünkü bizim babamız Atatürkçü Müslüman namazında niyazında bir insan olarak bizleri bu ülkeye bağımsız özgür bireyler olarak yetiştirdi. Bize de bunu öğretti. Vicdan sahibi olmayı öğretti. Şimdi bunu anlatamazsın bunlara.  Kalbini aklını satmış emanet vermiş robota dönüşmüş insanlar bunu altın kaşık olarak görecektir. Biz cemaat evlerinde büyümedik. Mahrem abilere elden ele ele teslim edilmedik. Bu ülkeye karşı çıkmadık. Değil bu ülkeye insanlığın içinde insanlığımızı kaybetmedik. Bu altın kaşık işte. Bunu FETÖ'cünün anlamasına imkan yok."

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