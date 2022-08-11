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İETT otobüsünde dehşet! Sen bizi nasıl sollarsın diye E-5'te durdurup camlarını kırdılar

İSTANBUL Beylikdüzü E-5'te tartıştıkları belediye otobüsünün araçla önünü kesen bir grup, aracın camlarını kırarak adeta terör estirdi. Yaşanan anlar bir yolcu tarafından kaydedildi.

Olay, Silivri’den Avcılar istikametine seyreden belediye otobüsünde dün sabah 05.30 sıralarında yaşandı. İddia göre yol yüzünden Belediye otobüs sürücüsü ile tartışan başka araçtaki üç kişi yolu kesti. Şahıslar araçtan inerek belediye otobüsüne saldırmaya başladı.

O sırada otobüste olan bir yolcu ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Şahısların öfkeyle otobüsün camına kırması ve sürücüye tehditler savurup adeta terör estirmeleri saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları karakola götürerek ifadelerini aldı.

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