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Sokak röportajı olay oldu cebinden 50 euro çıkaran gurbetçi tartıştığı kişiye böyle dedi

Sokak röportajları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dünya devletlerinin Türkiye'yi bitirmek için kenetlendiğini söyleyen bir vatandaşa, Hollanda'dan geldiğini söyleyen gurbetçi, cebinden çıkardığı 50 euroyu gösterip "Sen bunun için bir hafta çalışıyorsun ben bunu 1 saatte alıyorum" dedi.

Bir sokak röportajında iktidarın ekonomi politikalarını savunan vatandaş, “Dış güçlerin Türkiye’ye adım attırmadığını” dile getirirken çevreden tepkiler yükseldi. 

O tepkiler sırasında bir gurbetçi araya girerek cebinden 50 Euro çıkardı ve iktidarı savunan vatandaşa, “Ben bunun için bir saat çalışıyorum sen bir hafta çalışıyorsun, geliyorum buraya bozduruyorum kral gibi yaşıyorum, ayıp ayıp günah günah” ifadeleriyle bu duruma tepki gösterdi. 

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