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Cumhurbaşkanı Erdoğan hem kırmızı ete hem 30-40 ürüne indirimi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifleri'nde kırmızı ete indirim kapsamında kuzu etinden sonra yapılacak indirimi duyurarak 'Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı ette kuzu etinden sonra dana etinde de yapılacak indirimi duyurdu. Dana etinde yüzde 35'e kadar indirime gidileceğini duyuran Erdoğan diğer ürünler için de indirimleri duyurarak "Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın" dedi.

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