Hollandalı çiftçiler, polise müdahale etti! Polise gübre ve saman sıktılar

HOLLANDA hükümeti, “inekler doğaya zarar veriyor” dedi ve çiftlikleri kapatmak istedi. Çiftçiler 45 gündür ayakta. Gösteri yapan Hollandalı çiftçiler, kendilerine şiddet uygulayan polise müdahale etti; polislerin üzerine gübre ve saman sıktılar.

Davos’taki iklim zirvesi sonrasında birçok Avrupa hükümeti, çiftlikleri kapatmak için kolları sıvadı. İlk olarak Hollanda hükümeti “Nitrojen ve azot doğaya zarar veriyor, inek çiftliklerini kapatacağız” dedi. 15 binden fazla çiftçinin işsiz kalacağı “iklim krizi” planı tasarlanmaya başladı.

Ancak önce Hollanda’da, sonra Almanya’da ve İspanya’da çiftçiler ayaklandı. Hollanda’da yaklaşıl bir aydır birçok markette raflar boş kaldı. Çiftçiler, “Davos’un emri ile çiftlikleri kapatmayın, biz üreticiyiz. Yemek üretiyoruz, atık üretmiyoruz” dedi, tepki gösterdi.

45 gündür devam eden gösterilere, Hollanda’nın her kesiminden destek yağdı. İnsanlar, yiyeceklerini marketler yerine doğrudan çiftçilerden almaya başladı.

Hollanda hükümeti ise gösterilere sert polis müdahalesi ile cevap verdi. Cop ve tazyikli su ile darp edilen çiftçilerin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Hollanda polisi ayrıca 17 yaşındaki bir çiftçinin traktörüne gerçek mermiyle ateş etti. Çiftçi, ölümden son anda kurtuldu.

Bu defa çiftçiler, polise müdahale etti. Tarım araçları ile Hollanda polisinin üstüne gübre ve saman sıktılar.