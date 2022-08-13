BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38
MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay yeğeninin düğününde yaptığı dansla herkesi şaşkına çevirdi!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz gün yeğeni Buse'nin düğünününe katıldı. Ünlü oyuncunun düğünde yaptığı ilginç dans gündem oldu.

Geçtiğimi haftalarda uzun süredir aşk yaşadığı Necati Kocabay ile Marmaris tatiline çıkan Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz gün yeğeni Buse'nin düğününe katıldı.
Yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'ın, yapımcılık şirketinde çalıştığı oyuncu arkadaşı Murat Cemcir ile dolandırıcılık ve soygunculuk iddiasıyla davalık olması sonucu uzun süre gündemlerden düşmeyen Nurgül Yeşilçay şimdi de yeğeninin düğününde ettiği dansla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu, yeğeni Buse'nin geçtiğimiz gün gerçekleşen düğündeki eğlenceli halleri sevenleriyle Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
Yeşilçay'ın sevgilisiyle katıldığı düğünde kırmızı elbisesini toplayıp zıplayarak yaptığı ilginç dans hayranları tarafından beğenildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Müküs Çayı'nda 2 ay önce kaybolan hemşirenin cesedine ulaşıldı
Müküs Çayı'nda 2 ay önce kaybolan hemşirenin cesedine ulaşıldı
KPSS'den sonra polislik sınavıyla ilgili şok iddia! '18 soru bizden aynen alındı, 14 soru benzer'
KPSS'den sonra polislik sınavıyla ilgili şok iddia! '18 soru bizden aynen alındı, 14 soru benzer'
Habertürk sunucusu Ebru Baki'nin canlı yayındaki hali gündem oldu
Habertürk sunucusu Ebru Baki'nin canlı yayındaki hali gündem oldu
Kafede eli silahlı sevgilisine dakikalarca yalvardı acımadan öldürdü görüntüler ortaya çıktı
Kafede eli silahlı sevgilisine dakikalarca yalvardı acımadan öldürdü görüntüler ortaya çıktı
Silahlı saldırıda yaralanan genç polis karakoluna sığındı
Silahlı saldırıda yaralanan genç polis karakoluna sığındı
Otomobille ormanlık alana uçtu, 8 metre tırmanarak hastaneye gitti!
Otomobille ormanlık alana uçtu, 8 metre tırmanarak hastaneye gitti!
Bakan Soylu'dan iddialara videolu cevap: 'CHP'li belediyeler için özel birim kuruldu' mu?
Bakan Soylu'dan iddialara videolu cevap: 'CHP'li belediyeler için özel birim kuruldu' mu?
İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
Togg, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakalandı! Kamuflajlı haliyle test sürüşünde...
Togg, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakalandı! Kamuflajlı haliyle test sürüşünde...
Antalya'da banka müdürünü rehin aldı! İkna çalışmaları sonunda teslim oldu, gözaltına alındı
Antalya'da banka müdürünü rehin aldı! İkna çalışmaları sonunda teslim oldu, gözaltına alındı