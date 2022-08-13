Nurgül Yeşilçay yeğeninin düğününde yaptığı dansla herkesi şaşkına çevirdi!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz gün yeğeni Buse'nin düğünününe katıldı. Ünlü oyuncunun düğünde yaptığı ilginç dans gündem oldu.

Geçtiğimi haftalarda uzun süredir aşk yaşadığı Necati Kocabay ile Marmaris tatiline çıkan Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz gün yeğeni Buse'nin düğününe katıldı.

Yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'ın, yapımcılık şirketinde çalıştığı oyuncu arkadaşı Murat Cemcir ile dolandırıcılık ve soygunculuk iddiasıyla davalık olması sonucu uzun süre gündemlerden düşmeyen Nurgül Yeşilçay şimdi de yeğeninin düğününde ettiği dansla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, yeğeni Buse'nin geçtiğimiz gün gerçekleşen düğündeki eğlenceli halleri sevenleriyle Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Yeşilçay'ın sevgilisiyle katıldığı düğünde kırmızı elbisesini toplayıp zıplayarak yaptığı ilginç dans hayranları tarafından beğenildi.