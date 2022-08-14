Tacizi açık açık paylaştı! Kadınları görüntüleyip 'beni bul' yazdı

TÜRKİYE'de, yabancı uyruklu bir kişinin, bazı kadınları telefonla görüntüleyerek taciz ettiği ortaya çıktı. O sapığın sosyal medyada paylaştığı görüntülere tepki yağdı.

Türkiye'de yabancı uyruklu bir kişinin, telefonuyla kadınları röntgenleyip görüntüleri de sosyal medya platformu TiktoK'ta paylaştığı görüldü.

Yaptığı paylaşımlardan Özbekistanlı olduğu anlaşılan şahıs, bir toplu taşımada gördüğü kadınları videoya çekip "beni bul" yazdı.

İşte sosyal medyada tepki çeken o görüntüler...