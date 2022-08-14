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BİM ve A101'den çalışanlarına zulüm! Çalışanlara su bile vermiyorlar

BİM ve A101 gibi zincir marketlerin çalışanlarına suyu bile ücretli verdiği ortaya çıktı. Ağır çalışma koşullarına BİM ve A 101 çalışanları isyan etmeye başladı..

A101, BİM ve diğer zincir marketler çalışanları, ağır çalışma koşulları ve karşılaştıkları baskıyla alakalı zaman zaman gündeme geliyor.  

Son olarak  DİSK'e bağlı  Sosyal-İş Sendikası, BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde işçilere suyun ücretsiz olarak verilmediğini açıkladı. 

İşçilerin içecekleri suyu, barkodunu okutarak satın almak zorunda kaldıkları belirtildi. 

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