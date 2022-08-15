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Çocukların kavgasına aileler katılınca ortalık savaş alanına döndü

SULTANGAZİ’de parkta oynayan çocukların arasında çıkan kavgaya aileler karışınca ortalık savaş alanına döndü. Polis ekipleri kavgaya karışan aileleri güçlükle ayırırken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Kavga anı ve polisin müdahale ettiği o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Şehmuz Poyraz Parkı'nda oynayan iki çocuk arasında çıkan tartışma sonucu çocuklardan birisi yere düşerek yaralandı. Bunun üzerine çocukların anneleri arasında tartışma başladı. Çıkan tartışma sonrasında ise taraflardan birisi polis ekiplerini ararken diğeri ise eşini ve akrabalarını olay yerine çağırdı.

Tartışmanın yaşandığı yere gelen eşlerin de olaya müdahil olması ile çıkan tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kısa süre sonra tarafların akrabaların da müdahil olduğu kavga büyüyerek sokağa taştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Yaralıların ambulans ile hastaneye kaldırıldığı olay sonrası bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken çok sayıda kişi ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşanan kavga anları ve polisin müdahalede bulunduğu anlar ise kameraya yansıdı.

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