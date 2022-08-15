İstanbul'a yağan yağmur sonrası Kapalıçarşı'yı sel bastı! Esnaf elinde kürek savaştı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Alışverişin kalbi Kapalıçarşı'yı sel bastı esnaf canla başla savaştı

İstanbul'da Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'de etkili olan yağmur hayatı felç etti. Yağış nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu.

Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da gider taştı. Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı. Ayrıca, Kapalıçarşı etrafında bulunan sokaklar ve Eminönü Beyazıt'ta bulunan çevre sokakları da su bastı.