Fetullah Gülen'in yeni videosu çıktı: Izdırapla kıvranıyorum

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeni videosu ortaya çıktı. Gülen'in yanındakilere “Tarihi yanlışlıkları bütün gece yaşayıp duruyorum ve ızdırapla kıvranıyorum." dediği görülüyor.

15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı azmettiricisi Fetullah Gülen'in sosyal medyaya düşen son videosu gündem oldu.

FETÖ'cü sitelerde yayınlanan videoda, Gülen hainin sesinin zar zor çıktığı ve konuşmaya dermanının kalmadığı görüldü.



İşte Fetullah Gülen itiraf niteliğindeki o sözleri; " Geceleri kendime göre kalkıyorum.Kaybetme arzusu beni öyle rahatsız ediyor ki. Evet o taraftan bu tarafa dönüyorum. Elimde değil yani bunlar. Koskocaman bir tarihi, tarihi yanlışlıkları bütün gece durmadan yaşayıp duruyorum. Ve ızdarapla kıvranıyorum. Bunun nasıl bir şey olduğunu siz bilemezsiniz.Her gece ızdırapla kıvranıyorum.