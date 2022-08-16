En meşhur sanayi tostçusu sucuklu yumurtalı salçalı tostunun tarifini verdi

TÜRKİYE'deki sanayi tostçuları içinde en meşhur olanlardan biri Antalya sanayi sitesinde bulunuyor. 40 yıldır sanayi tostçuluğu yapan Muhammet Usta sırrını paylaştı. Bu tostun içinde yumurta da var... İşte 40 yıllık en meşhur sanayi tostunun yapımı...

ANTALYA eski sanayide yer alan Güçlü Çay Ocağı'ndaki sanayi tostunu yiyen bir daha yiyor. Sanayi tostları doyuruculukları ve lezzetleri ile bilinir. Antalya sanayi tostçusu Muhammet Usta ise bu işin pirlerinden biri. En çok rağbet gören, yumurtalı, sucuklu tostunun sırrını paylaşan Muhammet Usta bu işi tam 40 yıldır yapıyor. Tost deyip geçmeyin bu tost diğer büfe toslarına hiç benzemiyor. Öncelikle başka yerde yediyseniz önünüze gelen bu tostun büyüklüğünü ve içindeki malzeme bolluğunu görünce çok şaşırırsınız.

Sucuklu yumurtalı tost

Muhammet Usta'nın Atom adını verdiği bir tostu da meşhur. Ancak en çok sevilen ve talep gören tostu sucuklu yumurtalı olanı. Diğer tostçulardan farklı olarak da yumurtayı ızgarada pişirmeden doğrudan ekmeğin içine kırıyor olması. Muhammet Usta, tostun bu kadar çok seviliyor olmasının sırrını da 'içindeki malzeme' bolluğuna bağlıyor. Özellikle kaşarda kaliteli ürün kullanmak gerektiğini belirtiyor. Yumurtalı tost o kadar lezzetli oluyor ki ne ketçapa ne mayoneze ihtiyaç duyuyorsunuz.

Sucuğu kaşarı özel

40 yıldır en sevilen sucuklu yumurtalı tostu yapan Muhammet Usta'nın taliplileri o kadar fazla ki sırf onun tostu için sanayiye giden var. Muhammet Usta 'sanayiye gelen meşhur tostçu nerde diye sorarak geliyor. Dışardan çok gelen var' diyor. Peki bu sanayi tostunun sırrı ne derseniz... Öncelikle kullandığı sucum ve kaşar... Sucuğunu ve kaşarını mandıradan özel olarak alıyor. Ama kendi deyimiyle işin sırrı 18 çeşit özel baharat karışımında.