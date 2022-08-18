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DÜNYA

Başbakan alemde yakalandı! Sanna Marin'in parti halleri sızdı Finlandiya'da olay yarattı

FİNLANDİYA Başbakanı Sanna Marin'in son görüntüleri gündem oldu. Başbakan bir partide çılgınca dans edip alem yaptı. Basına sızan görüntüler sonrası bazı insanlar 'Marin festivallerden ve partilerden ülkeyi yönetmeye fırsat bulamıyor' yorumunu yaptı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin katıldığı festival ve giyindiği kıyafetler geçtiğimiz günlerde ülkede gündemini oldukça meşgul etmişti. Bu kez de Marin'in parti görüntüleri basına sızdı. Videoda Marin'in bir grup arkadaşıyla dans ettiği ve Finli rapçi Petri Nygård ve pop şarkıcısı Antti Tuisku'nun şarkılarını söylediği görülüyor.

Fin Iltalehti gazetesi, videoda Marin'e şarkıcı Alma, TV sunucusu Tinni Wikström, YouTuber Ilona Ylikorpi ve radyo sunucusu Karoliina Tuominen eşlik ettiğini belirtti.

Ünlü isimler ile eğlenen Marin'in bu görüntüsü ile ilgili haberde şu ifadeye yer verildi; 'Videolara dayanarak, ne zaman ve nerede çekildiklerini kesin olarak söylemek mümkün değil.' Görüntülerin internette yayılması sonrası gazete Marin veya ekibine ulaşmaya çalıştığını ancak geri dönüş alamadığını duyurdu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Marin için 'festivaller ve partilerden kafasını kaldıramıyor' yorumunda bulundu.

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