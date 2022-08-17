Ankara'da 'namus meselesi' cinayeti! Yaşlı kişiyi döve döve öldürdü

ANKARA'da bir kişi, annesine sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdüğü 60 yaşındaki şahsı feci şekilde dövdü. Aldığı darbeler nedeniyle yere yığılan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan yansıyan görüntüler dehşete düşürdü.

Alınan bilgiye göre, Mamak Şahintepe Mahallesi 657. Sokak'ta 13 Ağustos'ta annesiyle yürüyen Yusuf Ş, yolda Ramazan D. ile karşılaştı.

Annesini daha önce sözlü şekilde taciz ettiğini öne sürdüğü Ramazan D'ye saldıran Yusuf Ş, olay sırasında yüzüstü yere düşen Ramazan D'yi yerde de tekmelemeye devam etti.

"Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Ş. çevresindekilere, "Kimse karışmasın, namus meselesi." diye bağırdı. Yusuf Ş, annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 60 yaşındaki Ramazan D, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

"3 kere sözlü tacizde bulundu"

Yusuf Ş., emniyetteki ifadesinde annesinin yolda yürürken adamı göstererek, ‘Bu adam bana 3 kere sözlü tacizde bulundu’ dediğini bunun üzerine saldırdığını söyledi.

"5 dakika boyunca kafasına vurdu"

Olaya şahit olan Gönül Karadeneri, gürültü üstüne cama çıktığını belirterek, "Bir oğlan yukarından koşarak geldi. Adam yerdeydi. Kafasına birçok kez tekme attı. Kanlar içinde bıraktı. Sonra yukarıya doğru gitti. Annesi vardı yukarıda, gelmedi hiç. Ambulans geldi daha sonra adamı götürdü. Polisler de geldi. 5 dakika boyunca kafasına vurdu. Sırf kafasına vurdu ayağıyla" dedi.