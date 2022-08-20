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DÜNYA

Timsah öldürdüğü kişiyi ağzıyla yakalayıp suda böyle götürdü dehşet anları görüntülendi

Meksika’nın Tampico şehrinde lagünde yüzen kişi, 5 metrelik dev timsah tarafından öldürüldü. Timsahın ağzıyla yakalayıp suda sürüklediği anlar izleyenleri dehşete düşürdü.

Boğarak öldürdüğü adamı yaklaşık bir dakika sürükleyen timsah, çevredeki diğer insanlara gövde gösterisi yaptı, daha sonra kurbanını kanalizasyondaki yuvasına sürükledi.

Timsah, öldürdüğü insanı yemedi ve cesedini kanalizasyonda bıraktı.

Meksika itfaiyesi derhal harekete geçti. Önce timsah oradan çıkarıldı, ardından da adamın cesedi.

Timsah, itfaiye ekipleri tarafından ustalıkla yakalandı. Ağzı bağlanan katil timsaha ne yapılacağı ise açıklanmadı.

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