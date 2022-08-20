AK Partili Başkan Gül Çitil Okur: Bizde kriz yok, markette sepetleri dolduruyoruz. Döke saça kullanıyoruz

AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, televizyon canlı yayınında vatandaşlardan oy isterken, "Bizde kriz yok. Market sepetini istediğimiz kadar dolduruyoruz. Engel, sıkıntı yok. Kaynakları döke saça kullanabiliyoruz.” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, katıldığı televizyon programında vatandaşlara AK Parti'ye sahip çıkmaları çağrısı yaparken, Türkiye'de bir ekonomik kriz olmadığını ve her şeyi döke saça alıp kullanabildiğimizi iddia etti. İşte AK Partili Başkan Gül Çitil Okur 'un 28 Haziran'da yaptığı ve bugün sosyal medyaya düşen o sözleri...

- Serbest piyasa çalışmaları içerisinde bizler AK Parti hükümeti olarak elimizden geleni yapıyoruz. Devletin yaptığı çalışmalarda yapabileceğinin en iyisini yapıyoruz. Biraz da vatandaşın milletine, devletine, hükümetine sahip çıkması lazım.

- Gönlüyle arası yol açılırsa insanlar biraz daha vicdansızlaşıyorlar. Bir ürününün piyasa satışı varken 10 katı satılması insanların ticari ahlakıyla ilgili olduğunu düşünüyorum.

- Bizde kriz yok. Market sepetini istediğimiz kadar dolduruyoruz. Engel, sıkıntı yok. Kaynakları döke saça kullanabiliyoruz.