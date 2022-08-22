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Bursa'da sürücünün üzerine devriliyordu, 2 kadın minibüsü havada tuttu!

BURSA'da park halindeki minibüs harekete geçince olanlar oldu. Minibüsün arkasında duran, sürücü olduğu öğrenilen bir kişi, araç hareket edince takla atıp yere düştü. Minibüs tam sürücünün üzerine devrilecekti ki 2 kadın hayat kurtaran müdahaleyi yaptı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, eşya indirmek için bagajı açtığında el freni çekilmeyen VIP minibüsü park etti.

Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüsünün harekete geçti. Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu.

Yaklaşık 1 metreden yuvarlanıp takla atması muhtemel minibüs de yolcu kadınlar tarafından son anda müdahale edilerek durduruldu.

Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.

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