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Yalova'da skandal olay! Tersanede ölen işçiye emniyet kemer takmaya çalıştılar

YALOVA'da bir tersanede çalışan 19 yaşındaki işçi Yasin Demirdağ, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin cansız bedenine şirket yöneticilerince "güvenlik kemeri" takılmaya çalışıldı. Skandal anlar anlar kameralara yansırken, işçinin arkadaşları ve firma yetkilileri arasında kavga çıktı.

Tersanede yüksekten düşerek ölen işçi nedeniyle sorumluluk ve ceza almak istemeyen tersane yönetimi skandal bir işe imza attı. DİSK'e bağlı Limter İş, Yalova Sefine Tersanesinde Özyılmazlar taşeron firmasında çalışan ve yüksekten düşerek yaşamını yitiren 19 yaşındaki Yasin Demirdağ'a ölümünün ardından emniyet kemeri giydirilmeye çalışıldığını ve ölen işçinin arkadaşlarının duruma müdahale ettiğini duyurdu.

Limter İş'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu alçak düzene birlikte son verelim! Yalova Sefine Tersanesinde yüksekten düşerek ölen Yasin Demirdağ'a İş güvenliği kendini kurtarmak için emniyet kemeri giydirmeye çalışırken işçi arkadaşları müdahale ediyor" denildi.

Yalova Sefine Tersanesinde Özyılmazlar taşeron firmasında çalışan 19 yaşındaki Yasin Demirdağ, 17 Ağustos'ta yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. 

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