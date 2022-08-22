Cihat Yaycı Paşa'ya saygısızlık yaptı programı terketti

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı ve eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin arasında canlı yayında sert tartışma yaşandı. Rusya'nın Türkiye'ye karşı politikasını eleştiren Yaycı'ya tepki gösteren Pekin, "Sen kimsin, kimsin sen" diyerek canlı yayından sert bir şekilde çıktı.

Emekli amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı ve eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin arasında TV100 canlı yayınında kavga çıktı.

İki emekli paşanın Suriye'ye sınır ötesi hava harekatı konusunda farklı fikirler ortaya atması sonrasında tartışma yaşandı ve sinirler gerildi.

İsrail uçaklarına açık olan Suriye hava sahası, Türkiye’ye neden açık değil?

Müstafi Amiral Yaycı " Ukrayna’daki uçaklarımız derhal getirilmelidir. Her biri 110 Milyon Euroluk 2 A-400M uçağımız Ukrayna’da kalmış,hala Türkiye’ye gelememiştir. Rusya madem ki dostumuz, Suriye’yi bombalayan İsrail uçaklarına açık olan Suriye hava sahası, Türkiye’ye neden açık değil? diye tepki ve sorularını gündeme getirince Genelkurmay İstihbarat eski başkanı Emekli General İsmail Hakkı Pekin “itirazım var, itirazım var” dedi ama neden itirazı olduğuna da açık bir gerekçe gösteremedi.

Yaycı, İsmail Hakkı Pekin'e hitaben, "Daha önceki canlı yayınlarda bazı insanlara kaba saba davrandığınıza şahit oldu. Ben buna müsaade etmem" karşılığı vermesi sonrasında İsmail Hakkı Pekin ise "Sen kimsin, kimsin sen" diyerek tepki gösterdi ve canlı yayından sert şekilde çıktı.

Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, programda "İki A-400 nakliye uçağı 6 aydır Ukrayna’dan çıkarılamıyor!" diyerek şu soruları sordu:

Uçakların çıkarılamamasından sadece Ukrayna ve Rusya mı suçlu?

Savaş başladıktan sonra uçakları göndermek doğru bir karar mıydı?

Savaşın başlayacağı sağır sultan tarafından dahi duyulmuşken neden hava tahliyesi savaş başlamadan yapılmadı?

Savaş başladıktan sonra hava tahliyesi yapan başka devletler var mı? Varsa onların uçakları da Ukrayna havaalanlarında mahsurlar mı?

Türkiye’nin savunması için önem taşıyan 10 uçaktan 2’sinden (her biri yaklaşık 110 milyon Avro) aylardır yoksun kalınmasına neden olan, riskleri hesap edemeyip yanlış kararlar verenler kimlerdir?