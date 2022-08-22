Cüneyt Özdemir'den altılı masa tepkisi: Eşek gibi oy vereceksiniz

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yayınladığı videoda altılı masaya tepki gösterdi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olanlar ve Erdoğan yanlısı olanlar şeklinde iki grubun olduğunu ifade eden Özdemir, altılı masaya mahkum edilmeyi de eleştirdi.

Bugün yayında değerlendirmelerde bulunan Cüneyt Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki siyaset tek bir dinamik üzerine. Erdoğan'a karşı olanlar ve Erdoğan'ın yanında olanlar. Biz üçüncü taraftayız. Biz buna mahkum değiliz, hayat bundan ibaret değil. Bir yol daha var yepyeni, taze, genç, eğlenceli.

Eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz

Finlandiya'nın zımba gibi genç bir başbakanları var. Kime oy vereceksiniz? Eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz. Neden? Çünkü biz Erdoğan'a karşıyız. Peki sizin lideriniz kim? Önemli değil aramızdan birini seçeceğiz, siz de gelip eşek gibi bize oy vereceksiniz. 'Abi adaylar var biz birilerini istiyoruz.' Hayır biz kimi istersek ona vereceksiniz. Erdoğan'dan kurtulmak mı istiyorsunuz bize mahkumsunuz. Bunun adı bu. Bize de sorsanız hani. O sizi ilgilendirmez, oraya ceketimizi koysak oy vereceksiniz.