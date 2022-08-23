'Beşar Esad kazandı! Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek'

SURİYE ile ilişkilerde yeni döneme girilirken, cevabı en çok merak edlen soru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ne zaman görüşeceği oldu. İran resmi haber ajansı Tasnim, "Erdoğan ile Esad, Eylül'de Özbekistan'da görüşecek" haberi geçti. Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, canlı yayında, "Beşar Esad kazandı arkadaşlar. Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek" iddiasında bulundu.

Suriye ile ilişkilerde yeni dönem arayışları sürerken, İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in geçtiği haberde Erdoğan'ın Esad ile görüşeceği ileri sürüldü. TV 100 canlı yayınında konuşan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, son dönemde yaşananları ve İran ajansının haberini değerlendirirken, "Beşar Esad kazandı arkadaşlar. Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek" iddiasında bulundu.

Rusya lideri Putin'in, 15-16 Eylül'de Özbekistan'da yapılacak Şangay Beşlisi oturumuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bear Esad'ı da davet ettiği iddia edilen Tasnim'in haberinde, Putin, Erdoğan ve Esad'ın üçlü bir görüşme yapacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in daveti üzerine Özbekistan'da yapılacak zirveye katılacağını açıklamıştı.

İran ajansının haberini destekleyen Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Tv100’de Gürkan Hacır’ın hazırlayıp sunduğu Taksim Meydanı programında iddiayı bir adım daha ileri götürdü ve şöyle dedi: “Beşşar Esad kazandı arkadaşlar. Bence Semerkant’ta Beşşar Esad ile (Cumhurbaşkanı Erdoğan) aynı karede fotoğraf verecektir.”

Gazeteci Şaban Sevinç de, "Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel ile önceki gün bir görüşme yaptım, Semerkant’ta Esad ile Erdoğan’ın görüşebileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.