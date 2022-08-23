BIST 3.095
DOLAR 18,13
EURO 18,02
ALTIN 1.015,19
MEDYA

Masterchef Hamza'dan herkesi üzen haber! Hastalığını açıkladı, stüdyoda gözyaşları sel oldu

Masterchef'te ana kadro seçmeleri tamamlandı. Yarışmanın 22 Ağustos'ta yayınlanan yeni bölümünde geçtiğimiz yılın yarışmacıları konuk oldu. Eski yarışmacılardan Hamza Mercimek'le ilgili öğrenilen gerçek ise herkesi üzdü.

Masterchef 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Final turu ve ana kadro seçmeleri 21 Ağustos'ta sona erdi. Masterchef 2022 ana kadrosu ve yedekleri belli oldu. Masterchef'in 22 Ağustos'ta ekrana gelen bölümünde ise geçtiğimiz yılın yarışmacıları konuk oldu.

Eski yarışmacılar, yeni sezon yarışmacılarıyla tanışarak önlüklerini verdi. Ancak stüdyoda geçtiğimiz yılın yarışmacılarından Hamza Mercimek'in olmaması dikkat çekti. 

Böbrekleri iflas etti
Hastalığı nedeniyle programa katılamayan Hamza, stüdyoya görüntülü bağlandı. Hamza Mercimek, böbrek ağrısı sonucunda hastaneye gittiğini ve bir süre sonra böbreklerinin iflas ettiğini söyledi.

Hamza, "Haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum. Tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak. Evden çıkamıyorum. Hastaneden eve, evden hastaneye. Sizleri görmek bana çok iyi geldi, çok mutluyum." dedi.

O anlarda stüdyodaki yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'Beşar Esad kazandı! Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek'
'Beşar Esad kazandı! Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek'
Cüneyt Özdemir'den altılı masa tepkisi: Eşek gibi oy vereceksiniz
Cüneyt Özdemir'den altılı masa tepkisi: Eşek gibi oy vereceksiniz
Casemiro Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti
Casemiro Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti
Metrobüs sapığı tokadı yedi! Kadın, telefonda kendi fotoğrafını görünce....
Metrobüs sapığı tokadı yedi! Kadın, telefonda kendi fotoğrafını görünce....
Acıkan karga restoranda keyifle çorba içti o anlar kamerada
Acıkan karga restoranda keyifle çorba içti o anlar kamerada
Beykoz'da yıkım gerginliği
Beykoz'da yıkım gerginliği
Cihat Yaycı Paşa'ya saygısızlık yaptı programı terketti
Cihat Yaycı Paşa'ya saygısızlık yaptı programı terketti
Putin'in sözcüsü Peskov ve eşi Türkiye'ye tatile geldi! Tabak kırma görüntüleri olay oldu
Putin'in sözcüsü Peskov ve eşi Türkiye'ye tatile geldi! Tabak kırma görüntüleri olay oldu
Yalova'da skandal olay! Tersanede ölen işçiye emniyet kemer takmaya çalıştılar
Yalova'da skandal olay! Tersanede ölen işçiye emniyet kemer takmaya çalıştılar
Kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı