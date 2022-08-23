Masterchef Hamza'dan herkesi üzen haber! Hastalığını açıkladı, stüdyoda gözyaşları sel oldu

Masterchef'te ana kadro seçmeleri tamamlandı. Yarışmanın 22 Ağustos'ta yayınlanan yeni bölümünde geçtiğimiz yılın yarışmacıları konuk oldu. Eski yarışmacılardan Hamza Mercimek'le ilgili öğrenilen gerçek ise herkesi üzdü.

Masterchef 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Final turu ve ana kadro seçmeleri 21 Ağustos'ta sona erdi. Masterchef 2022 ana kadrosu ve yedekleri belli oldu. Masterchef'in 22 Ağustos'ta ekrana gelen bölümünde ise geçtiğimiz yılın yarışmacıları konuk oldu.

Eski yarışmacılar, yeni sezon yarışmacılarıyla tanışarak önlüklerini verdi. Ancak stüdyoda geçtiğimiz yılın yarışmacılarından Hamza Mercimek'in olmaması dikkat çekti.

Böbrekleri iflas etti

Hastalığı nedeniyle programa katılamayan Hamza, stüdyoya görüntülü bağlandı. Hamza Mercimek, böbrek ağrısı sonucunda hastaneye gittiğini ve bir süre sonra böbreklerinin iflas ettiğini söyledi.

Hamza, "Haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum. Tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak. Evden çıkamıyorum. Hastaneden eve, evden hastaneye. Sizleri görmek bana çok iyi geldi, çok mutluyum." dedi.

O anlarda stüdyodaki yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı.