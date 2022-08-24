Zuhal Topal ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor fragmanı yayınlandı işte yayın tarihi

TV8 kanalında yayınlanan Zuhal Topal ile Yemekteyiz ekranlara bomba gibi dönüyor. Zuhal Topal programı için Acun Ilıcalı'nın kesesini açtırdı. Her hafta Yemekteyiz yarışması 50 bin lira büyük ödül verecek.

Televizyon ekranlarında yeni yayın dönemi önümüzdeki hafta başlıyor. Zuhal Topal da 29 Ağustos 2022 pazartesi günü TV8 yayın akışındaki yerini aldı. Yemekteyiz programı yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak. Programın sunucu Zuhal Topal, Yemekteyiz yarışmasında vites yükseltti. Bu sezon deyim yerindeyse para dağıtacak. Yemekteyiz yarışmasının para ödülünün yükselişini duyuran Zuhal Topal, "15 bin değil, 20 bin değil, 40 bin değil tam 50 bin lira vereceğiz" dedi.

Acun kesenin ağzını açtı

Haftanın her günü yayında olacak olan Yemekteyiz yarışmasında kurallarda bir değişiklik yok. En büyük değişiklik para ödülünde. 2.5 saat içinde en iyi yemeği yapan kişiye 50 bin lira ödül verilecek. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Zuhal Topal'ın yarışması için kesenin ağzını açmış görünüyor.