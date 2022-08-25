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MEDYA

Harika Avcı'ya onur kırıcı teklif! Seyhan Soylu çok ayıp etti dolar salladı

Harika Avcı'nın görüntüsüne 10 bin dolar ödül koyan Seyhan Soylu, 'onur kırıcı' bir işe daha imza attı. Harika Avcı'ya ekrandan dolar sallayıp programına çıkarsa lüks ev sözü verdi. Beş parasız kalan Harika Avcı daha önce kendisine bağlanmak istenen 5 bin liralık devlet desteğini bile kabul etmemişti.

Sinemadan ve şarkıcılıktan kazandığını yatırıma dönüştüremeyen Harika Avcı'nın maddi ve manevi anlamda dibe vurduğu söyleniyor. Bir yardım derneği bodrum kattan onu Bakırköy'e taşıdı. 5 bin lira da devlet desteği sağlanan Harika Avcı parayı kabul etmeyince dernek de ev kirasını ödemeyi bıraktı. Bu gelişmeden sonra Harika Avcı kayıplara karıştı. Öldü haberleri söylentisi yayılırken Seyhan Soylu, 'Harika Avcı'nın görüntüsünü çekene' 10 bin dolar para ödülü koydu. Buna hayli sinirlenen Harika Avcı zehir zemberek bir yanıt verdi. Ancak Seyhan Soylu Harika Avcı'nın yakasını bırakmıyor. Bu kez programında Harika Avcı'nın onurunu kıran bir harekete daha imza attı ve ekrandan dolar sallayıp şunları söyledi:
-“Harika Avcı eğer benim programıma konuk olursa ona 20 Bin Dolar veriyorum, arttırıyorum. Yani 360 Bin TL. Harika’ ya ilk avansım bu. Harika Avcı'ya 20 Bin Dolar ve ayrıca hayatı boyunca yaşayabileceği çok lüks bir yerde ev vereceğim ona. Kira derdi hiç olmayacak”.

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