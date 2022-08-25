Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'i kurtarma görüntüleri!
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Ünlü sanatçıyı kurtarmak için yürütülen çalışmalar görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.
Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Ünlü sanatçı yoğun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları görüntülendi.