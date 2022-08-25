Arka Sokaklar bu sezon çok farklı olacak! Dizisinin senaristinden bomba açıklamalar geldi

Televizyon tarihinin en uzun dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar, yeni sezona da bomba gibi konularla geliyor. Dizinin senaristlerinden Ozan Yurdakul, yeni sezonda sığınmacı konusunun işleneceğini söyledi.

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Ekranların en sevilen uzun soluklu yapımlarından birisi olan Arka Sokaklar dizisinin 17. sezon hazırlıklarının başladığını geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.

Televizyon tarihinin en uzun dizilerinden Arka Sokaklar, yeni sezonda da Cuma akşamlarına damga vurmaya devam edecek. Çekimleri Ağustos ayında başlayan Arka Sokaklar dizisinin, Eylül’ün ilk haftasında Kanal D ekranında izleyiciler ile buluşması bekleniyor.

Yeni sezon bomba gibi geliyor

Yapımcılığını Erler Film’in yaptığı, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un üstlendiği, senaryosu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul tarafından yazılan Arka Sokaklar, kadrosuna katılan yeni isimlerle birlikte, sezona bomba gibi girmeyi planlıyor.

Yeni sezonda dizinin hikayesinde hangi konuların işleneceği de diziyi sevenler tarafından merak ediliyor. TV eleştirmeni Sina Koloğlu dizinin senaristi Sinan Yurdakul’a bu konuyla ilgili sorular yöneltti.

Sinan Yurdakul ise cevabında şu ifadeleri kullandı:

Uyuşturucu ve sığınmacılar konusu bu sezonda ilk bölümden itibaren dizimizde işlenecek. Ülkemizde uyşturucu trafiğinin ve nüfusa oranla kullanıcı sayısının oldukça arttığı bir dönemden geçiyoruz. Sığınmacıların yol açtığı olayların yanında, kurbanı oldukları suçlara da yer vermek, hakkaniyetli olacaktır diye düşünüyoruz.

Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda beş yeni karakter daha diziye katılacak. Dizinin başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosuna yeni katılan oyuncular şöyle:

Cansın Çekili

Batuhan Ekşi

Sebahat Kumaş

Cem Uçan

Nuray Hüseynova

Bunun yanı sıra dizinin yeni sezonunda yer almayacağı konuşulan Şevket Çoruh’un dizi de kalması seyircileri oldukça sevindiren bir gelişme oldu.

Arka Sokaklar ne zaman başladı?

Arka Sokaklar dizisi, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başladı. Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye dizi, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olarak biliniyor. 15 yıldır kesintisiz ekranlarda olan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisidir. Sezon sayısı bakımından değerlendirildiğinde ise bu unvan 15 sezon süren Bizimkiler dizisiyle eşit durumda.