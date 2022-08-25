Peynir ekmek gibi satılacak! Bu arabanın fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor!

Sıfır araç fiyatlarının yükselişe geçtiği dönemlerde hemen hemen herkes ikinci el piyasasına yönelmiş durumda. 400 bin TL aldı sıfır arabanın neredeyse bulunmaması sonrası Japon otomotiv firması Suziki, oldukça uygun fiyatlı otomobilini tanıttı.

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Otomobil fiyatlarında ortaya çıkan yüksek fiyatlar, araç alacak kişilerin de daha uygun araçları araştırmasına sebep oluyor.

Aşağı yukarı sıfır bir araba için 400 bin TL ve üstü paranın gözden çıkarılması gerekiyorken Japon otomotiv şirketi Suziki'nin yeni model aracı Suzuki Alto, araba alacaklar için yeni bir alternatif oluşturacak.

Sıradaki durak Türkiye

Suzuki Alto'nun Hindistan pazarında satışa çıkardığı yeni modeli fiyatı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Üstüne üstelik ortaya atılan iddialara göre bu modelin sıradaki durağı Türkiye.

67 beygir güç

Gücünü 67 beygir güç üreten 1.0 litrelik benzinli bir motordan alan Suzuki Alto K10 modeli, 89 Nm tork üretme kabiliyetine sahip.

Başlangıç seviyesinde manuel şanzıman tipiyle tanıtılan aracın diğer donanım paketlerinde otomatik şanzıman seçeneği de bulunuyor.

13 inç büyüklüğündeki jant setiyle kullanıcıların beğenisini kazanan Suzuki Alto K10, boyutuyla ülkemizde satılan Hyundai i10’dan bile küçük bir araç.

Kokpit tarafında 7 inçlik bilgi – eğlence ekranı bulunan Japon aracı Suzuki Alto K10, çift hava yastığı ve arka park sensörü gibi donanımlarla beraber kullanıma sunuluyor.

Dikkat çeken bu arcın en ilginç noktası ise fiyatı. Hindistan’da satışa sunulacak olan araç, 5 bin dolar başlangıç fiyatı sayesinde bütçe dostu tanımının hakkını tam anlamıyla veriyor.

Modelin en pahalı versiyonu için belirlenen fiyat ise sadece 7 bin 300 dolar.

Otomobilin Türkiye'deki satış fiyatının ise şimdilik 200 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’de satılan en ucuz arabalar

İkinci el arabaların da en az sıfır otomobiller kadar bu fiyat artıştan etkilendiği bu dönemlerde sıfır araç almak neredeyse imkansız hale geldi. Ancak hala ortalama bir bütçe ile alınabilecek araçlar bulunuyor.

İşte Türkiye'deki en ucuz otomobil modelleri 2022

1 – Fiat Egea Sedan - 260.900 TL

2 – Hyundai i10 - 253.550 TL

3 – Kia Picanto - 289.900 TL

4 – Renault Clio - 291.900 TL

5 – Dacia Sandero Stepway - 323.900 TL