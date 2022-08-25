BIST 3.137
DOLAR 18,17
EURO 18,11
ALTIN 1.025,03
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Peynir ekmek gibi satılacak! Bu arabanın fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor!

Peynir ekmek gibi satılacak! Bu arabanın fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor!

Sıfır araç fiyatlarının yükselişe geçtiği dönemlerde hemen hemen herkes ikinci el piyasasına yönelmiş durumda. 400 bin TL aldı sıfır arabanın neredeyse bulunmaması sonrası Japon otomotiv firması Suziki, oldukça uygun fiyatlı otomobilini tanıttı.

Abone ol

Otomobil fiyatlarında ortaya çıkan yüksek fiyatlar, araç alacak kişilerin de daha uygun araçları araştırmasına sebep oluyor.

Aşağı yukarı sıfır bir araba için 400 bin TL ve üstü paranın gözden çıkarılması gerekiyorken Japon otomotiv şirketi Suziki'nin yeni model aracı Suzuki Alto, araba alacaklar için yeni bir alternatif oluşturacak.

Sıradaki durak Türkiye

Suzuki Alto'nun Hindistan pazarında satışa çıkardığı yeni modeli fiyatı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Üstüne üstelik ortaya atılan iddialara göre bu modelin sıradaki durağı Türkiye.

67 beygir güç

Gücünü 67 beygir güç üreten 1.0 litrelik benzinli bir motordan alan Suzuki Alto K10 modeli, 89 Nm tork üretme kabiliyetine sahip.

Başlangıç seviyesinde manuel şanzıman tipiyle tanıtılan aracın diğer donanım paketlerinde otomatik şanzıman seçeneği de bulunuyor.

13 inç büyüklüğündeki jant setiyle kullanıcıların beğenisini kazanan Suzuki Alto K10, boyutuyla ülkemizde satılan Hyundai i10’dan bile küçük bir araç.

Kokpit tarafında 7 inçlik bilgi – eğlence ekranı bulunan Japon aracı Suzuki Alto K10, çift hava yastığı ve arka park sensörü gibi donanımlarla beraber kullanıma sunuluyor.

Dikkat çeken bu arcın en ilginç noktası ise fiyatı. Hindistan’da satışa sunulacak olan araç, 5 bin dolar başlangıç fiyatı sayesinde bütçe dostu tanımının hakkını tam anlamıyla veriyor.

Modelin en pahalı versiyonu için belirlenen fiyat ise sadece 7 bin 300 dolar.

Otomobilin Türkiye'deki satış fiyatının ise şimdilik 200 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’de satılan en ucuz arabalar

İkinci el arabaların da en az sıfır otomobiller kadar bu fiyat artıştan etkilendiği bu dönemlerde sıfır araç almak neredeyse imkansız hale geldi. Ancak hala ortalama bir bütçe ile alınabilecek araçlar bulunuyor. 

İşte Türkiye'deki en ucuz otomobil modelleri 2022

1 – Fiat Egea Sedan - 260.900 TL

2 – Hyundai i10 - 253.550 TL

3 – Kia Picanto - 289.900 TL

4 – Renault Clio - 291.900 TL

5 – Dacia Sandero Stepway - 323.900 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Gülşen, imam hatip sözleri için özür diledi
Gülşen, imam hatip sözleri için özür diledi
Beşiktaş Dele Alli'yi KAP'a bildirdi
Beşiktaş Dele Alli'yi KAP'a bildirdi
CHP’li Özgür Özel’den Gülşen’e: Maksadını aşmış bir espri
CHP’li Özgür Özel’den Gülşen’e: Maksadını aşmış bir espri
Bu cümleleri eşinize sakın söylemeyin! İşte evlilik bitiren sözler
Bu cümleleri eşinize sakın söylemeyin! İşte evlilik bitiren sözler
Arka Sokaklar bu sezon çok farklı olacak! Dizisinin senaristinden bomba açıklamalar geldi
Arka Sokaklar bu sezon çok farklı olacak! Dizisinin senaristinden bomba açıklamalar geldi
Dünyanın hidrojenle çalışan ilk yolcu trenleri sefere çıkıyor
Dünyanın hidrojenle çalışan ilk yolcu trenleri sefere çıkıyor
Bu kurtarıcı parçalar herkesin dolabında bulunmalı! İşte günün kahramanı olacak kıyafetler
Bu kurtarıcı parçalar herkesin dolabında bulunmalı! İşte günün kahramanı olacak kıyafetler
Doğu Perinçek'ten şarkıcı Gülşen'e tepki: Bunu kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
Doğu Perinçek'ten şarkıcı Gülşen'e tepki: Bunu kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
Şarkıcı Gülşen Zorlu'daki evinde gözaltına alındı! 'İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor' demişti
Şarkıcı Gülşen Zorlu'daki evinde gözaltına alındı! 'İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor' demişti
Zehra Taşkesenlioğlu eşi Ünsal Ban kimdir? Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu nereli kaç yaşında?
Zehra Taşkesenlioğlu eşi Ünsal Ban kimdir? Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu nereli kaç yaşında?