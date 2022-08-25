Didem Arslan konuğunu milyonların önünde rezil etti! "Yanar döner giyinmişsin"

Show TV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağının sevilen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ilginç anlar yaşandı. Programın sunucusu Didem Arslan konuk olarak gelen Cesur'un kıyafetini milyonların gözü önünde eleştirdi. Yılmaz, "Bu nasıl bir kıyafet? Yanar döner... Disko kıyafeti gibi gelmişsin. Bu ne ya arkadaşlar? Bir daha müdahale edin bu kıyafete" diyerek tepki gösterdi.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında ilginç anlar yaşandı. Güzel sunucu Yılmaz programına konuk olarak gelen Cesur adlı kişinin kıyafetine müdahalede bulundu.

Programda günlerdir kayıp olan genç bir kadını bulmaya çalışan Didem Arslan Yılmaz, anons ettiği Cesur isimli bir kişiyi canlı yayına çıkardı. Parlak kıyafetini gören Yılmaz, şaşkınlığını koruyamazken genç adama milyonların gözü önünde demediğini bırakmadı.

"Bu ne ya arkadaşlar? Bir daha müdahale edin bu kıyafete"

Programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz programa katılan Cesur'un kıyafetini görünce şaşkınlığını koruyamadı. Kıyafeti beğenmeyerek ekibini uyaran ünlü isim, "Cesur ne giydin böyle? Bu nasıl bir kıyafet? Yanar döner... Disko kıyafeti gibi gelmişsin. Bu ne ya arkadaşlar? Bir daha müdahale edin bu kıyafete. Allah Allah çok enteresan. Cebinde parlak bir şey var çok ilginç. Ne yazıyor orada ne deseni var? Ben böyle taşlı kıyafetler giymiyorum. Ne bu sahne kıyafeti mi? Bende bile bu taş yok. Şıkmış ben severim böyle şeyler. Çok ilginç bir adam ya." dedi.

"Bu benim diskoya gittiğim kıyafetler"

Didem Arslan Yılmaz'ın söyledikleri karşısında ne diyeceğini bilemeyen genç adam ise "Bu benim diskoya gittiğim kıyafetler." karşılığını verdi.

Didem Arslan Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Haber programı sunuculuğu ile tanınan Didem Arslan Yılmaz, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' isimli gündüz kuşağı programını sunuyor. İzleyiciler, Didem Arslan'ın aile yaşamını, kariyer yolculuğunu merak ediyor. İşte, Didem Arslan Yılmaz biyografisi...

Didem Arslan Yılmaz 12 Ocak 1974 İstanbul doğumlu, Türk haber spikeri ve muhabir.

1992 yılında Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra Habertürk'e geçti ve Haber Sahası programını sundu.

Didem Arslan Yılmaz daha sonra yine Habertürk'te 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.

13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yolları ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi.

Didem Arslan Yılmaz doğum tarihi : 12 Ocak 1974

Didem Arslan Yılmaz kaç yaşında : 46 yaşında

Didem Arslan Yılmaz nereli : İstanbul

Didem Arslan Yılmaz mesleği ne : Haber spikeri

Didem Arslan Yılmaz burcu ne : Oğlak

Didem Arslan Yılmaz boyu : 1,74 metre

Didem Arslan Yılmaz kilosu : 64 kg

Didem Arslan Yılmaz İstanbul'da dünyaya geldi. Kadıköy Kız Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Profesyonel meslek hayatına Kanal D Haber Merkezi ile başladı. Kanal D'de muhabirlik, ana haber spikerliği, sabah programı spikerliği yaptı. Daha sonra bir süre Show Tv, Kanal 6 ve Star televizyonlarında yine muhabir ve spiker olarak çalıştı.

2004 yılında CNN TÜRK'teydi. Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.

CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Haber Türk'teydi. Haber Türk'te Türkiye'nin Nabzı adlı tartışma programını hazırlayıp sundu. Gün içerisinde de yine farklı saat dilimlerinde kuşak programlarının hem mutfağında hem de ekran önünde görev aldı.

Aldığı ödüller nelerdir?

2005 yılı : Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü. [ Kaçak ambulanslar ]

2013 yılı : Yılın En İyi Tartışma Programı kategorisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Ödülü. [ Türkiye'nin Nabzı ]

2014 yılı : Medya Etik Konseyi tarafından TV Haber Etik Ödülü. [ Türkiye'nin Nabzı ]

2015 yılı : Magazin Gazetecileri Derneği'nin 21. Altın Objektif Ödülleri, Savaş Ay Özel Ödülü. [ Türkiye'nin Nabzı ]