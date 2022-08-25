Fenerbahçe - Austria Wien maçı (CANLI YAYIN)
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i ağırlıyor.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien ekibiyle karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak. Fenerbahçe-Austria Wien maçı EXXEN'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Henrique, Peres, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun
AUSTRİA WİEN: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic
HAKEM: Jesus Gil Manzano
STAT: Ülker
SAAT: 20:00
YAYIN: EXXEN