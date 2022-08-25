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Halil Konakçı kime soytarı dedi? Cem Yılmaz’a mı yoksa Gülşen’e mi? 

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Cem Yılmaz ve Gülşen'in yaptığı açıklamalar gündemdeyken Halil Hoca'nın soytarı olarak nitelendirdiği isimler kimler?. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık bu konuyu yorumladı.

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Verdiği vaazlarla tepkilerin odağındaki isim olan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, bu kez de Cem Yılmaz'ın gösterisinde kullandığı ' ...ve Allah erkeği yarattı. Baktı çok çirkin düşündü ben bundan daha iyisini yaratabilirim dedi ve kadını yarattı!' ifadelerini eleştirdi.

Gülşen'in tepki çeken sözleri

Cem Yılmaz, "2023’de 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum" cevabını verdi. Peşinden LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik sözlerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Numan Kurtulmuş tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen Soruşturma başlatılmıştı. Ünlü şarkıcı savcılık ifadesinin ardından tutuklandı.

Gülşen ne demişti?

Gülşen’in önceki akşam sahnedeyken “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” dediği görüntüler tepki çekmişti. Halil Konakçı'nın vaazını ve Gülşen'in skandal söylemini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.

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