"İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen tutuklandı

Şarkıcı Gülşen, konserinde imam hatipli bir kişiye yönelik kullandığı, "İmam hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri sonrası "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gülşen tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

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Konserlerindeki kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşen'in nisan ayındaki bir sahnesinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da "Gülşen Tutuklansın" etiketiyle trend listesinde yerini alan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gülşen, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu da kameralara yansıdı. Çolakoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak adliyeye girdi. Şarkıcı savcılıktaki ifadesi sonrası tutuklandı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

"Aramızda aptal, salak sapık olarak şakalaşırız"

Suçlamaları reddeden Gülşen, ifadesinde şu şekilde konuştu:

"Benim kadromda klavye müzisyeni olarak çalışan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlarla kendi aramızda aptal, salak sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır.

Bu diyalog konserin hatırlamadığım bir aşamasında muhtemelen bir şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır.

"Seni imam taşısın"

Ben orkestrama hitaben ‘beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine’ bana orkestra arasından ‘seni imam taşısın’ şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir.

Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven fırsat eşitliğine inan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım.

"Atılı suçlamaları kabul etmiyorum"

Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum.

Ben imamhatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum.”