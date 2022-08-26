Bekir Bozdağ: Kimse hakim ve savcıları hedef gösteremez

İmam hatiplilere yönelik sahneden sarfettiği sözler sonrası tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek çıkan Kılıçdaroğlu'na, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tepki gösterdi.

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Şarkıcı Gülşen'in sahneden imam hatiplilere yönelik sözleri sonrası tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklamanın hukuk dışı olduğunu savunarak serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun yargı makamlarını itham altında bırakan sözlerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medyadan eleştirilerde bulundu.

Bozdağ, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İmam hatiplilere sahip çıkan tek bir CHP'li yetkili yok, şaşırmadık"

"İHL’lere ve İmam Hatip Liselilere iftira atana; kin,

nefret ve ayrımcılık içeren sözleri sarf edene karşı; İmam Hatip Liseleri ve İmam hatiplilere sahip çıkan CHP’nin Genel Başkanı dahil tek bir CHP’li yetkilinin açıklamasını duyduk mu? Yok. Buna şaşırdık mı? Asla. Bildik CHP işte.

"Helalleşme, CHP için sadece bir seçim stratejisidir"

İHL’lilere iftira atana; kin, nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL’liler ile helalleşecek?

Anlaşılıyor ki “Helalleşme” politikasında CHP, samimi değildir ve “Helalleşme”yi sadece bir seçim stratejisi olarak kullanmaktadır.

"Kılıçdaroğlu dahil, kimse hakim ve savcıları hedef gösteremez"

Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık hâline getiren Kılıçdaroğlu’nu bir kez daha kınıyorum.

Bilinmeli ki kimse,

hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz; onları hedef gösteremez.

"Kötü söz, sahibini tavsif eder"

Hakim ve savcılarımız hakkında söylediği çirkin sözler, hakim ve savcıların değil söyleyenin karekterini ve ahlak seviyesini gösterir.

Bizim ahlakımız,bu çirkin sözleri sarfedene karşı aynen iadeye dahi izin vermez.

Ama biliriz ki kötü söz, sadece ve sadece sahibini tavsif eder."