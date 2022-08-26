A Milli Basketbol takımı Letonya deplasmanında resmen nakavt oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ilk maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'ya 111-85 mağlup oldu.

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Bu sonuçla milli takım, elemelerde oynadığı 5. maçta 3. yenilgisini yaşadı. Letonya ise 4. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle başlayan Türkiye, 3. dakikayı 9-3 üstün geçti. Hücumda basit hatalar yapan milli takım karşısında çabuk toparlanan Letonya, Davis Bertans'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla 6. dakikada öne geçti: 13-11. Porzingis'in skorer oyunuyla millilere büyük üstünlük kuran ev sahibi takım, 9. dakikada 13 sayılık fark (29-16) yakalayan Letonya, ilk çeyreği 31-20 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında 7-0'lık seri yakalayan Letonya, 12. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 38-20. Savunma sertliğini arttıran ve hücumda daha organize olan Türkiye, Larkin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 18. dakikada farkı tek hanelere çekti: 48-39. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeye Letonya, soyunma odasına 56-47 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü kaybeden milli takım karşısında dış atışlardan etkili olan Letonya, 27. dakikada farkı 26 sayıya kadar çıkardı: 82-56. Ev sahibi takım, final periyoduna 87-63 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte farkı 31 sayıya kadar çıkaran Letonya, baştan sona üstün oynadığı ve dış atışlardan 20 kez isabet bulduğu karşılaşmadan 111-85 galip ayrıldı.

Salon: Riga

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Marius Ciulin (Romanya)

Letonya: Strelnieks 8, Dairis Bertans 6, Davis Bertans 17, Smits 11, Porzingis 22, Mejeris 2, Cavars 7, Lomasz 15, Zoriks 7, Rodions Kurucs 8, Grazulis 8

Türkiye: Larkin 15, Ercan Osmani 12, Furkan Korkmaz 10, Cedi Osman 15, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 5, Alperen Şengün 8, Onuralp Bitim, Şehmus Hazer 12, Sadık Emir Kabaca 4, Metecan Birsen 4

1. Periyot: 31-20

Devre: 56-47

3. Periyot: 87-63

Kim olsa maçı kazanması mucize olurdu

Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Savunmada sıkıntılarımız olduğunu biliyorduk. Hazırlık döneminde bunu görüyorduk. Pota altı savunmasında ciddi sıkıntılarımız vardı. Ancak savunmamızın aksamasının dışında Letonya'nın olağanüstü bir oyunu vardı. Uzun zamandır bu kadar iyi bir şut yüzdesi yakalayan ve tempolu oynayan bir takım görmedim. Bu atmosferde kim olsa maçı kazanması mucize olurdu." ifadelerini kullandı.

"Üçüncü periyodun ortasına kadar tek hanelerde kalmaya devam ettik." diyen Ergin Ataman, "İyi şutlar soktuk ama Porzingis, pota altına yaptığı bloklarla hücumda bizi tıkadı. Letonya da hızlı hücumlardan bulduğu 3 sayılık basketlerle bizi nakavt etti. Resmen nakavt olduk. Letonya'nın bugün oynadığı basketbol sıra dışı ve olağanüstüydü. Maalesef 3. periyodun ortasında maçı kaybettiğimizi gördükten sonra Sırbistan maçına oyuncularımızı saklamak durumunda kaldık ve fark oluştu." diye konuştu.

Milli oyuncu Cedi Osman ise Letonya karşısında istedikleri performansı sergileyemediklerini vurgulayarak, "Zor maç olacağını biliyorduk. İyi bir takıma karşı böyle bir atmosfer, en iyi oyununuzu oynamanız gerekiyor. Bugün bunu yapamadık. Letonya'ya cevap veremedik. Çok kolay sayılar buldular. Biz de çok zorlandık. Bizden daha sert oynadılar. Bizim için güzel bir ders oldu. Önümüzde Sırbistan maçı var. O maç da sert geçecek. Bir an önce toparlanıp Sırbistan mücadelesine en iyi şekilde hazırlanmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.