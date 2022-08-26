Başakşehir Belçika'da destan yazdı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Antwerp'i 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, adını gruplara yazdırdı.

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İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin rövanşında rakibini deplasmanda 2 farklı yenen Medipol Başakşehir adını grup aşamasına yazdırdı.

8. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Volkan'ın uzun gönderdiği top, Antwerp savunmasından sekti ve Okaka'nın önünde kaldı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Okaka'nın içeriye yerden gönderdiği meşin yuvarlağı kontrol eden Berkay'ın çaprazdan sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1

19. dakikada gelişen Antwerp atağında Nainggolan kendi yarı sahasından aldığı topla Medipol Başakşehir kalesine doğru hızla ilerledi. Nainggolan'ın yaklaşık 25 metreden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan sekti, boşta kalan topu Ndayishimiye kornere gönderdi.

39. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Miyoshi'nin ara pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Frey'in sert şutunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

42. dakikada Antwerp sağ kanattan korner kazandı. Altıpas içine gönderilen topu savunma kafayla ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Miyoshi'nin gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

43. dakikada gelişen Antwerp atağında Nainggolan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada topu kontrol eden Ekkelenkamp'ın çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

55. dakikada Antwerp penaltı kazandı. Ndayishimiye'nin pasında kaleci Volkan ayağından topu açtı. Volkan ile Miyoshi arasında yaşanan mücadelede Antwerpli oyuncu yerde kaldı. Hakem Schuettengruber penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltı atışını kullanan Frey, topu ve kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-1

58. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Münir'in altıpas önüne yaptığı ortada iyi yükselen Okaka, meşin yuvarlağı kafayla kalecinin uzanamadığı köşeden filelerle buluşturdu: 1-2

79. dakikada turuncu-lacivertli ekip 3. golüne çok yaklaştı. Okaka'nın savunmanın arkasına attığı pası ceza sahasında kontrol eden Szysz'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Butez'den geri döndü.

83. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Lima'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Aleksic kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-3

Stat: Bosuil

Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)

Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete (Dk. 82 Fischer), Miyoshi (Dk. 60 Valencia), Nainggolan (Dk. 82 Vermeeren), Yussuf, Ekkelenkamp (Dk. 82 Scott), Frey (Dk. 60 Janssen)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 69 Lima), Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 87 Mesut Özil), Berkay Özcan (Dk. 69 Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Münir (Dk. 87 Ahmed Touba), Okaka

Goller: Dk. 8 Berkay Özcan, Dk. 58 Okaka, Dk. 83 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 56 Frey (Penaltıdan) (Antwerp)

Sarı kartlar: Dk. 19 Mahmut Tekdemir, Dk. 42 Volkan Babacan, Dk. 59 Okaka, Dk. 65 Biglia, Dk. 82 Deniz Türüç, Dk. 83 Aleksic (Yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir)​​​​​​​, Dk. 80 Verstraete, Dk. 81 Alderweireld (Antwerp)

Gruplara kalan takımlar

Salı günü tur atlayan Djurgardens'ten sonra Medipol Başakşehir, CFR Cluj, Basel, Fiorentina, FCSB, Köln, West Ham United, Slovacko, Molde, Slavia Prag, Ballkani, Hapoel Beer-Sheva, Partizan, Nice, Anderlecht, Lech Poznan, Slovan Bratislava, RFS, Vaduz, Villarreal ve AZ Alkmaar da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.