İbrahim Tatlıses'i yanmaktan vatandaşlar kurtardı yangın tüpünü alan koştu korkunç anlar kamerada

Kaza sabah saatlerinde Bodrum-Yalıkavak yolu Değirmenler mevkiine yakın bir bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak’tan Bodrum istikametine seyir halinde olan bir kamyon, yavanın yağışlı olmasından dolayı aracını kaydırıp karşı şeride geçince bu sırada Bodrum istikametinden Yalkavak istikametine seyir halinde olan İbrahim Tatlıses’in aracı ile çarpıştı.

İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar görüntüler ortaya çıktı