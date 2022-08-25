Gülşen'in tutuklanmasının ardından verilen karara tepki yağıyor
Bir konser esnasında sarf ettiği “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Gülşen tutuklandı. Bu kararın ardından çok sayıda ünlü isim tepkisini dile getiren paylaşımlar yaptı.
Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in bir imam hatip mezunu ile ilgili "İmam hatipte okumuş bence kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanmasına tepki gösterdi.
Kullanıcılar 'adalet' vurgusu yaparken, tutuklama kararının 'doğru olmadığı' değerlendirmesi yaptı.
Gazeteci Ozan Gündoğdu, "Gülşen, sahne kıyafetleri üzerine yürütülen lince boyun eğmediği için tutuklandı, bunu biliyoruz!" derken sanatçı Harun Tekin "Dayattıkları gibi olmadığı, giyinmediği, konuşmadığı için bugün bir kadın sanatçı tutuklandı" ifadelerine yer verdi.
NAGEHAN ALÇI
Gülşen’in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti. Yargısal aşırılık bu. Yapmayın etmeyin sayın savcılar, sayın hakimler. İnsaf lütfen. Adalet mi şimdi bu?Gülşen’in sözleri çok çirkindi ama özür metni çok samimi, çok içtendi. Numaradan bir özür değildi. Gülşen özgürlüğüne kavuşmalı…
ATİLLA TAŞ
Gülşen’e, bana jet hızıyla işleyen hukuk sistemine şapka çıkarıyorum. Sedat Peker 1.5 yıldır neler anlatıyor tık yok. Sonra da gel hukuk var de. Hah! Demek Gülşenmiş suçlu, helâl olsun!. Artık tüm ülke huzur içinde uyuyabilir.