Bakan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Son 24 saatte zirve oldu

“İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Gülşen dün tutuklandı. Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu'nun sözleri ise kriz çıkardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu’nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu" ifadelerini kullandı.

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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kılıçdaroğlu'nun aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yaptığını belirterek, "Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet." değerlendirmesinde bulundu.

"Tekrar zirve oldu"

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu.

Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et.

Eski Türkiye'de CHP, muhalefette idi ama vesayet ile iktidarda gibi idi. Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme. Kılıçdaroğlu’nun tek derdi: Yeni vesayet Eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor. Kılıçdaroğlu, şunu biliyor: Yeni vesayet Eski Türkiye projesini ABD'siz uygulayamaz. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016... Hep aynı aktörler."