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İrfan Can Kahveci'nin dönüşü muhteşem oldu İşte Fenerbahçe'nin alacağı ayakbastı parası

İrfan Can Kahveci'nin dönüşü muhteşem oldu İşte Fenerbahçe'nin alacağı ayakbastı parası

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i iki maçta da mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gitmesi sonucu kasasına girecek para da belli oldu.

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Viyana'da aldığı 2-0'lık galibiyete rağmen Austria Wien karşısında baskılı ve etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, ilk yarıda İsmail Yüksek ile perdeyi açtı. Genç yıldıza asisti yapan İrfan Can iki golle de Kadıköy'de geceyi daha da keyifli hale getirdi. İkinci yarının ortalarında oyuna giren Mert Hakan Yandaş ise skoru ilan etti. Rakibin tek golü bir dakikalık dalgınlıkta Martins'ten geldi.

Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan rövanş maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can Kahveci, Austria Wien ve ligdeki Adana Demirspor karşılaşmalarında kadroda yer almış ancak forma giyememişti. 27 yaşındaki futbolcu dün 11'de sahaya çıktı. Önce İsmail Yüksek'e asist yaptı, 44 ve 70'de kendisi fileleri havalandırdı.

3.6 milyon euro ayakbastı parası

UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin alacağı para da belli oldu. Sarı-lacivertli takım, 'ayakbastı' parası olarak 3.6 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak. Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.

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