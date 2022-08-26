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İzmir'de vahşet! Hamile kadın oğlu tarafından 15 kez bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de vahşet! Hamile kadın oğlu tarafından 15 kez bıçaklandı

 İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan 6 aylık hamile kadının bebeği yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tahlisiz kadının durumu ise ağır...

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İddiaya göre, Esra Y. (35) ile ilk eşinden olan oğlu Y.A. (18) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Y.A., annesi Esra Y.’yi 15 kez bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

6 aylık hamile olan kadının bebeği kurtarılamadı

Oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 6 aylık hamile olan Esra. Y’nin bebeği doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Tahlisiz kadının durumun ise ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, şüpheli Y.A., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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