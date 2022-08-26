Tanju Özcan açık açık söyledi: Tek hayalim var o da CHP'ye Genel Başkan olmak

Sığınmacılara yönelik politika ve tavırları sonrası başörtülü Belediye Meclis Üyesi'ne yönelik çirkin sözleri nedeniyle kesin ihraç istemiyle disipline sevkedilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan CHP'yi karıştıracak yeni bir çıkış geldi. "Tek hayalim var; CHP Genel Başkanı olmak..." diyen Tanju Özcan, "Ben bu partiyi çok iyi yönetirim" ifadelerini kullandı.

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CHP'nin kesin ihraç istemiyle disiplinine sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gelecekteki tek hayalinin CHP Genel Başkanlığı olduğunu söyledi. TELE1’de Enver Aysever’in programına konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetmeye talip misiniz?" sorusuna, "Benim geleceğe ilişkin tek hayalim var. CHP Genel Başkanı olmak. Çok mutlu olurum. Ben bu partiyi çok iyi yönetirim" dedi. Tanju Özcan, "Bu pazar seçim olsa Mansur Yavaş yüzde 100 kazanır. Bu pazar seçim olsa Kılıçdaroğlu yüzde 55-60 kazanır" iddiasında bulundu.

Seçimden sonra iki ittifaktan biri dağılacak

Seçimlerin ardından Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı’nın dağılacağını öne süren Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya 6’lı masanın göstereceği adayın seçimi kazanması durumunda emekli belediye başkanı olarak hayatını devam ettireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'saraydan ayrıldığını' görmek istediğini söyleyen Özcan, şöyle devam etti:

Ertesi gün ölsem de gam yemem

"Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilir genel başkanlık boşalır oraya mı yönelsem şu koltuğa mı talip olsam vallahi öyle bir şeyim yok. Ben Erdoğan’ın o saraydan ayrıldığını göreyim. Ertesi gün ölsem de gam yemem. Sandıkta yenildiğini görmek istiyorum. Benim hayatta tek hayalim var geleceğe ilişkin. CHP Genel Başkanı olmak. Çok mutlu olurum. Ben bu partiyi çok iyi yönetirim."

Belediyeye gelen müfettişler kendi aralarında oda kavgası yapıyor

Bolu Belediyesi’nde incelemelerde bulunan müfettişler nedeniyle tehdit altında belediye başkanlığı yaptığını öne süren Özcan, "Sürekli müfettiş var. Artık müfettişler kendi aralarında oda kavgası yapıyor. Öyle bir baskı var ki ülkede, biz vatandaşın hissettiğinden daha fazlasını hissediyoruz. Söyleyeceklerimizden geri durmadığımız içinde üzerimizdeki baskı daha da artıyor" diye konuştu.