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Beşiktaş'ın tribün lideri AVM'de silahlı saldırıda öldürüldü! Kavga tribünde başlamış

Beşiktaş'ın tribün lideri AVM'de silahlı saldırıda öldürüldü! Kavga tribünde başlamış

İSTANBUL Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) kafede tabancayla vurulan Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı hayatını kaybetti. Katil zanlısı ilk ifadesinde, "Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini" iddia etti.

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İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) kafede tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezinde yer alan kafede oturan Seyit Subaşı (43), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Mustafa Y. (33), elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı. Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, emniyet ekiplerinin şüpheliyi olay yerinin 50 metre yakınında yakaladığını kaydetti.

Karagümrük maçında tartıştık, sonra...

Şenel, "Şahıs ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini, bugün de AVM önünde bu şahısla karşılaştığını ve kendisine silahla ateş ettiğini beyan etti." diye konuştu.

Kaymakam Şenel, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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