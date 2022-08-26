FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu! İlker Karagöz kimdir?

İsmail Küçükkaya'nın flaş bir kararla Halk TV'ye geçmesinin ardından FOX TV'nin sabah haberlerini kimin sunacağı merak konusu oldu. Küçükkaya'nın yerine Fox'ta Çalar Saat Haftasonu'nu yapan İlker Karagöz'ün geleceği öğrenildi.

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Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte FOX TV'nin sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, Halk TV'ye geçtiğini duyurdu. Küçükkaya'nın ayrılığının ardından Fox TV'da Çalar Saat proframını sunacak isim belli oldu.

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberlerini kanalın sevilen ismi İlker Karagöz’e emanet etti. İlker Karagöz, FOX TV’de hafta sonları yayınlanan Çalar Saat programının sunuculuğunu yapıyordu.

İlker Karagöz’ün sunacağı programın adı İlker Karagöz ile Çalar Saat olacak. Öte yandan her yeni yayın döneminde olduğu gibi, Karagöz’ün programdaki ilk konuğu FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olacak.

İlker Karagöz kimdir eşi ve çocukları...

İlker Karagöz, 18 Mart 1980 yılında Muş'ta doğdu. Babası öğretmen, annesi ise hemşire olan Karagöz, ailesinin işi nedeniyle çocukluğu farklı şehirlerde geçti. Anne tarafı Çanakkaleli'dir. Tam adı Arda İlker Karagöz'dür. İlköğretim ve lise eğitimini Çanakale'de tamamladıktan sonra 1998 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazandı. 2002 yılında mezun oldu.

Üniversite okuduğu dönemde ATV kanalının Ankara bürosunda staj yapan İlker Karagöz, mezun olduktan sonra da ATV kanalında kadroya girdi. 2007 yılına kadar çeşitli görevlerde bulundu.

2007 yılında kurulan Fox TV kanalına transfer olarak, Ankara muhabiri olarak görev yapmaya başladı. Parlemento Muhabirleri Derneği üyesi olarak Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Muhabirlikleri yaptı. Sonra ki dönemde ise haber editörü olarak görev yapmaya başladı.

11 Mart 2017 tarihinde Fox TV'de her cumartesi ve pazar yayınlanan, İlker Karagöz ile Çalar Saat Haftasonu adlı programı sunmaya başlayan İlker Karagöz, halen devam etmektedir.

İlker Karagöz, haber spikeri Damla Ünler Karagöz ile evlidir. Can Karagöz ve Deniz Karagöz adında 2 çocuk babasıdır.