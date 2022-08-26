Tutuklanan Gülşen'e destek: Fenerbahçe taraftarı o şarkıyı hep bir ağızdan söyledi

Şarkıcı Gülşen, konserinde imam hatipli bir kişiye yönelik kullandığı, "İmam hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri sonrası gözaltına alınmış, mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklanmıştı. Fenerbahçe’li taraftarlar Austuria Wien maçında Gülşen'in şarkısını söyleyerek, tutuklanan sanatçıya destek verdi.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Austria Wien'i konuk etti. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'deki maçta hata yapmadı ve rakibini 4-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Fenerbahçe'li taraftarların tutuklanan ünlü şarkıcı Gülşen'in şarkısını söyleyerek destek vermesi ise gündem oldu.

Şarkıcı Gülşen tutuklandı

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözlerinin yer aldığı bir videonun sosyal medyada gündem yeniden olması sonrası sanatçı Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan güzel şarkıcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

Fenerbahçe'li taraftarlardan Gülşen'e destek

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 3. golünden sonra tutuklanan Gülşen'in "yurtta aşk cihanda aşk" şarkısı tribünler tarafından söylendi. Fenerbahçe'li taraftarlar “Elimi de kolumu da bağla hadi bir odaya bir ömür hapset hadi becerebilirsen zapt et hadi” tezahüratında bulunarak Gülşen'e destek verdi. Ayrıca "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganı atan sarı-lacivertli tribünler daha sonra İzmir Marşı'nı okudu.

Gülşen neden tutuklandı?

Verdiği konser sırasında imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Harekete geçen emniyet güçleri harekete geçti ve Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Daha sonra soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen ünlü şarkıcı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

İfadesi ortaya çıktı

Suçlamaları reddeden Gülşen, ifadesinde şu şekilde konuştu:

"Benim kadromda klavye müzisyeni olarak çalışan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlarla kendi aramızda aptal, salak sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır.

Bu diyalog konserin hatırlamadığım bir aşamasında muhtemelen bir şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır.

"Kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım"

Ben orkestrama hitaben ‘beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine’ bana orkestra arasından ‘seni imam taşısın’ şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir.

Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven fırsat eşitliğine inan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım.

"Provokatif amaçlı servis edildi"

Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum.

Ben imamhatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum.”

"Çocuğum var, tutuksuz yargılayın"

Savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Gülşen'in, ifadesinde "Çocuğumun bana ihtiyacı var" dediği öğrenildi.

“Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum” diyen Gülşen, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.