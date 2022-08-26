Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar için bugün yapılacak kura çekimi öncesi torbalar belli oldu. Turnuvaya Fenerbahçe 4, Trabzonspor 3 numaralı torbadan katılacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu rövanşları, 10 karşılaşmayla sona erdi.

Deplasmanda 2-0 yendiği Austria Wien'i sahasında da 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı.

Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Malmö'ye 2-0 yenilerek elendi. Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe ve Malmö (İsveç) dışında AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Ludogorets (Bulgaristan), HJK Helsinki (Finlandiya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi), Sheriff (Moldova), Zürih (İsviçre), Ferencvaros (Macaristan) ve Olympiakos (Yunanistan) da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Play-off turu maçlarının tamamlanmasıyla grup aşamasında mücadele edecek 32 takım belli oldu.

Kura çekimi saat kaçta?

Avrupa Ligi kura çekimi, bugün 14:00’te İstanbul’da yapılacak. Kura çekimine Fenerbahçe 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak.

1. TORBA

Roma

Manchester United

Arsenal

Lazio

Braga

Kızılyıldız

Dinamo Kiev

Olympiakos

2. TORBA

Feyenoord

Rennes

PSV

Monaco

Real Sociedad

Karabağ

Malmö

Ludogorets

3. TORBA

Sheriff

Real Betis

Midtjylland

Bodo/Glimt

Ferencvaros

Union Berlin

Freiburg

Fenerbahçe

4. TORBA

FC Nantes

HJK Helsinki

Sturm Graz

AEK Larnaca

Omonoia

FC Zürich

Union Saint-Gilloise

Trabzonspor