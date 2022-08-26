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6 milyona yakın vatandaşın borçları siliniyor! 2 bin TL detayı: Başvuruya gerek yok, iki şart aranıyor

6 milyona yakın vatandaşın borçları siliniyor! 2 bin TL detayı: Başvuruya gerek yok, iki şart aranıyor

6 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren icralık borçlarla ilgili müjdeli haberi Bakan Nureddin Nebati verdi. Borçların silinmesiyle ilgili detaylar da belli oldu. Borçların silinmesi için herhangi bir başvuruya gerek olmayacak. Ayrıca borçların silinmesine ilişkin pakette iki başlık bulunuyor. Vatandaşların iki bin liraya kadar olan borçları icradan düşecek. Elektrik, su, doğal gaz borçları da paket kapsamında değerlendirilecek. İşte detaylar...

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Hazırlanan yeni paketle 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek.

Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek. Düzenleme Meclis’ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.

Yeni destek paketi iki farklı başlıktan oluşuyor.

1- 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

2-Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim

Elektrik, su, doğalgaz...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti.

Bakan Nebati, “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek” dedi.

Başvuruya gerek yok

Yasal düzenleme TBMM görüşmelerinin ardından hayata geçirilecek. 2 bin liranın altındaki elektrik, su, telefon, doğalgaz borçları otomatik olarak silinecek. Varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 liranın altındaki borçlar da otomatik silinecek. Yasa çıktıktan sonra ya da önce herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmayacak. Paket yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklanan borcu silinecek. 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını da silinecek.

'Borçtan kurtarıyoruz'

Düzenlemeyle ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek” demişti.

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