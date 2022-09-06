Mustafa Erdem Baldudak kardeşi Berna Baldudak'ın miras iddialarını yalanladı
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ANKARA'da yaşayan Berna Baldudak, 72 yaşındaki şizofreni hastası babasına vasi tayin etmek istediği sırada, babasının imzaladığı vekâlet ile 100 milyon liranın üzerindeki mal varlığını erkek kardeşi Erdem B'nin üzerine geçtiğini iddia etmişti. Kardeşi Mustafa Erdem Baldudak kardeşi Berna Baldudak'ın miras iddialarını yalanladı.
72 yaşındaki şizofreni hastası babasına vasi tayin etmek istediği sırada, babasının imzaladığı vekâlet ile 100 milyon liranın üzerindeki mal varlığını erkek kardeşi Mustafa Erdem Baldudak'ın üzerine geçtiğini iddia eden Berna Baldudak'ın iddialarını kardeşi Mustafa Erdem Baldudak yalanladı. Buldudak avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaparak suçlamalara tek tek yanıt verdi.
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