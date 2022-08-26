Şamil Tayyar, Gülşen'in tutuklanmasına itiraz etti! Kaş yaparken göz çıkarıldı

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplerle ilgili sözlerine 'paçoz ve sapkın' diye tepki gösterdi. Aynı Şamil Tayyar, Gülşen tutuklandıktan sonra ise "kararın yanlış olduğun söyledi.

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Şarkıcı Gülşen'in "İmam Hatip'te okumuş sapıklığı oradan geliyor" sözleri sonrası tutuklanmasıyla ilgili tartışma sürüyor. Gülşen'in sözlerini en ağır biçimde eleştirenler de tutuklama kararını çok ağır bulduklarını açıklamaya başladı. O isimlerden birisi de AK Parti MKYK üyesi ve eski Milletvekili Şamil tayyar oldu.

Allah bunlara fırsat vermesin

Şamil Tayyar, dün Gülşen'in skandal sözlerinin yer aldığı videoyu "Farklı fikir ve hayat tarzına tahammülsüz bu paçoz bu sapkın zihniyet, AK Parti’nin neden iktidarda kalması gerektiğini çok iyi özetliyor. Allah bunlara fırsat vermesin" notuyla paylaşmıştı. Gülşen'in tutuklanmasının ardından ise Şamil Tayyar, Twitter hesabından kararı eleştirdi.

Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey

"Gülşen’e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor." diyen Şamil Tayyar, "Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur. Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek." ifadelerini kullandı.