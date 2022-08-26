BIST 3.172
DOLAR 18,18
EURO 18,14
ALTIN 1.025,12
HABER /  POLİTİKA

Şamil Tayyar, Gülşen'in tutuklanmasına itiraz etti! Kaş yaparken göz çıkarıldı

Şamil Tayyar, Gülşen'in tutuklanmasına itiraz etti! Kaş yaparken göz çıkarıldı

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplerle ilgili sözlerine 'paçoz ve sapkın' diye tepki gösterdi. Aynı Şamil Tayyar, Gülşen tutuklandıktan sonra ise "kararın yanlış olduğun söyledi.

Abone ol

Şarkıcı Gülşen'in "İmam Hatip'te okumuş sapıklığı oradan geliyor" sözleri sonrası tutuklanmasıyla ilgili tartışma sürüyor. Gülşen'in sözlerini en ağır biçimde eleştirenler de tutuklama kararını çok ağır bulduklarını açıklamaya başladı. O isimlerden birisi de AK Parti MKYK üyesi ve eski Milletvekili Şamil tayyar oldu. 

Allah bunlara fırsat vermesin

Şamil Tayyar, dün Gülşen'in skandal sözlerinin yer aldığı videoyu "Farklı fikir ve hayat tarzına tahammülsüz bu paçoz bu sapkın zihniyet, AK Parti’nin neden iktidarda kalması gerektiğini çok iyi özetliyor. Allah bunlara fırsat vermesin" notuyla paylaşmıştı. Gülşen'in tutuklanmasının ardından ise Şamil Tayyar, Twitter hesabından kararı eleştirdi.

Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey

"Gülşen’e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor." diyen Şamil Tayyar, "Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur. Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek." ifadelerini kullandı. 

İlgili Haberler
Tutuklanan Gülşen'e destek: Fenerbahçe taraftarı o şarkıyı hep bir ağızdan söyledi Bekir Bozdağ'dan Gülşen için 'hemen serbest bırakın diyen Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi Gülşen tutuksuz yargılanmak istedi; Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var Gülşen'in tutuklanmasının ardından verilen karara tepki yağıyor "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen tutuklandı Gülşen, imam hatip sözleri için özür diledi
ÖNCEKİ HABERLER
+18 cinsel ilişki görüntüleri ifşa olan İŞKUR il müdürü görevden alındı
+18 cinsel ilişki görüntüleri ifşa olan İŞKUR il müdürü görevden alındı
Otomobil devi Stellantis'ten flaş karar! Çip krizi nedeniyle üretim durduruldu
Otomobil devi Stellantis'ten flaş karar! Çip krizi nedeniyle üretim durduruldu
Aynı yerde ikinci kez yangın! Uşak'ta iplik fabrikasını alevler sardı itfaiye müdahale ediyor
Aynı yerde ikinci kez yangın! Uşak'ta iplik fabrikasını alevler sardı itfaiye müdahale ediyor
Beşiktaş'ın tribün lideri AVM'de silahlı saldırıda öldürüldü! Kavga tribünde başlamış
Beşiktaş'ın tribün lideri AVM'de silahlı saldırıda öldürüldü! Kavga tribünde başlamış
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri
Tutuklanan Gülşen'e destek: Fenerbahçe taraftarı o şarkıyı hep bir ağızdan söyledi
Tutuklanan Gülşen'e destek: Fenerbahçe taraftarı o şarkıyı hep bir ağızdan söyledi
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
Bakan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Son 24 saatte zirve oldu
Bakan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Son 24 saatte zirve oldu
Tanju Özcan açık açık söyledi: Tek hayalim var o da CHP'ye Genel Başkan olmak
Tanju Özcan açık açık söyledi: Tek hayalim var o da CHP'ye Genel Başkan olmak
İrfan Can Kahveci'nin dönüşü muhteşem oldu İşte Fenerbahçe'nin alacağı ayakbastı parası
İrfan Can Kahveci'nin dönüşü muhteşem oldu İşte Fenerbahçe'nin alacağı ayakbastı parası