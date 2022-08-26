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NATO'da büyük kriz çıktı! Gizli füze sistemini çalıp internette sattılar

NATO'da büyük kriz çıktı! Gizli füze sistemini çalıp internette sattılar

NATO'da şoke eden bir olay yaşandı. Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini onaylama aşamasında olan NATO'da füze üreten bir firmanın gizli askeri bilgiler de içeren belgeleri bir hacker grubu tarafından çalınarak internette satıldı. NATO inceleme başlattı.

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NATO, füze üreten bir firmanın gizli askeri bilgiler de içeren verilerinin bir Hacker grubu tarafından online ortamda satılmasıyla ilgili inceleme başlattı. Hackerların ele geçirip sattığı veriler arasında Ukrayna savaşında kullanılan NATO silahlarının tasarımları da var.

Sistemi hackleyip füze sistemlerini satışa çıkardılar

Avrupa’nın önde gelen silah üreticilerinden biri olan MBDA Füze Sistemleri’nin verilerini ele geçiren ve suç işlediği ifade edilen hackerlar, bu bilgileri online ortamda satılığa çıkardı. MBDA, verilerinin çalındığını doğruladı ancak gizli askeri belgelerin hiçbirinin kendilerine ait olmadığını duyurdu.

İtalya makamları soruşturuyor

Fransa merkezli olan ve Avrupa genelinde aktif olan şirket, gizliliği ihlâl edilmiş harici bir bellekten çalındığını; bilgilerin İtalya’da hacklenmesinden dolayı İtalya makamlarıyla birlikte olayı soruşturduklarını açıkladı. Soruşturmanın MBDA’nın tedarikçileri üzerine yoğunlaştığı anlaşılıyor.

NATO'den jet açıklama

Bir NATO sözcüsü de “MBDA’dan çalındığı ifade edilen verilerle ilgili iddiaları değerlendiriyoruz. Herhangi bir NATO ağının gizliliğinin ihlâl edildiğine dair bir emare yok.” dedi. Rusça ve İngilizce yazışma yapılan forumlarda hackerlar, 80 GB’lık bu veriyi 15 Bitcoin (Yaklaşık 18 bin pound) karşılığında satıyor. Şimdiye kadar bir alıcının çıktığını da forum üzerinden duyurdular.

Çaldıkları verilerin satışı için hazırladıkları reklam metninde, verilerin “Kapalı askeri projelerde yer alan şirketlerin çalışanlarıyla ilgili gizli bilgiler” içerdiği; şirketler arası çizim, tasarım, sunum, video ve fotoğraf materyalleri, sözleşme metinleri ve yazışmaların da yer aldığı iddia ediliyor.

Bazı ülkelerle ilgili bilgiler de ele geçirildi

Forum kullanıcılarına açık, BBC’nin de gördüğü ancak bağımsız olarak doğrulayamadığı 50 MB’lık kısımda ABD Hava Kuvvetleri’nin 2020 sonunda Estonya ve Baltık ülkelerinde uyguladığı “iletişim istihbaratı” misyonuyla ilgili bazı detaylar yer alıyor.

MBDA Füze Sistemleri, Fransa, İtalya ve İngiltere’de füze sistemleri üzerine çalışan şirketlerin birleşmesiyle Aralık 2001’de kuruldu. 13 bin çalışanı olan şirket geçen yıl 3,5 milyar pound gelir elde ettiğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı, ABD ordusu ve NATO da şirketin müşterileri arasında.

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