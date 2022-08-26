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Fenerbahçe Caulker’ın sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, İngiliz futbolcusu Steven Caulker’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe, İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.